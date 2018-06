Berlin (AFP) Die Nato will einem Bericht zufolge eine neue Eingreiftruppe von etwa 30.000 Soldaten aufbauen, die innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sein sollen. Sie werden den Plänen zufolge mit mehreren hundert Kampfflugzeugen und Schiffen ausgerüstet, wie die "Welt am Sonntag" in einer Vorabmeldung vom Samstag unter Berufung auf hochrangige Nato-Diplomaten berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.