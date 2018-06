Berlin (dpa) - Im Streit um Ankerzentren für Asylbewerber fordern die Regierungschefs von Niedersachsen und Schleswig-Holstein Klarheit von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Keiner wisse, was das eigentlich sein solle, sagte Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dem noch nicht klar ist, was Seehofer genau vor hat. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU ging auf Distanz. So lange man nur über Schlagwörter rede und diese nicht definiere beteilige er sich nicht.

