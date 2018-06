Paris (dpa) - Erstmals in seiner Tennis-Karriere hat Alexander Zverev bei den French Open das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg besiegte den Russen Karen Chatschanow 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 6:3.

Nächster Gegner in Paris ist entweder der Österreicher Dominic Thiem oder der Japaner Kei Nishikori. Am Montag bestreiten Angelique Kerber und Maximilian Marterer ihre Achtelfinalspiele. Marterer trifft auf den Weltranglisten-Ersten und Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien, Kerber tritt gegen die Französin Caroline Garcia an. Insgesamt waren 15 deutsche Tennisprofis ins Turnier gestartet.

