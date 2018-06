Paris (AFP) Das französische Präsidialamt hat die Überlegungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Reform der Europäischen Union und der Eurozone begrüßt. Merkel "nähert sich der französischen Sichtweise an", erklärte der Elysée-Palast am Sonntagabend in Paris. Merkels Äußerungen zeugten von einer "positiven Bewegung", die das "europäische Engagement der Kanzlerin und ihrer Regierung" belegten.

