Jerusalem (AFP) Wegen der bevorstehenden Wahlen in der Türkei hat die israelische Regierung eine Abstimmung über ein geplantes Gesetz zur Anerkennung der Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als "Völkermord" verschoben. Das für Sonntag angesetzte Votum eines Ministerausschusses wurde abgesagt, da die Debatte vor den Wahlen am 24. Juni womöglich dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nutzten könnte, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem.

