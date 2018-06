Liverpool (dpa) - Stürmerstar Neymar hat nach mehr als drei Monaten verletzungsbedingter Pause in einem Testspiel Brasiliens gegen Kroatien sein Comeback gegeben.

Der 26 Jahre alte Angreifer von Paris St. Germain wurde in Liverpool beim Stand von 0:0 in der Halbzeit für Fernandinho eingewechselt. Neymar hatte sein bis dato letztes Spiel am 25. Februar in der französischen Liga gegen Olympique Marseille gemacht. Anschließend war er wegen einer Mittelfußverletzung und anschließender Operation ausgefallen.

Die Seleção hofft, dass ihr Star bis zum ersten WM-Spiel am 17. Juni gegen die Schweiz wieder komplett fit ist.

Alle aktuellen Infos zur Seleção - Portugiesisch

Brasiliens WM-Kader - Portugiesisch

Infos zu Brasiliens WM-Gruppe - Englisch

WM-Historie, Nationaltrainer und Star Brasiliens auf der FIFA-Homepage - Englisch

Kroatiens Kader - Englisch