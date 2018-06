Los Angeles (AFP) Der Marathonlauf in der kalifornischen Stadt San Diego ist am Sonntag wegen einer um sich schießenden Schützin vorübergehend unterbrochen worden. Die Frau habe in einem Parkhaus nahe der Ziellinie Schüsse abgegeben, berichteten Lokalsender. Zeugen berichteten von vier bis fünf Schüssen. Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam und erklärte die Gefahr dann über Twitter für beendet. Die Motive der Schützin waren zunächst nicht bekannt.

