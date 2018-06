Caracas (AFP) In Venezuela sind 40 weitere Oppositionelle aus dem Gefängnis entlassen worden. Die 40 Gefangenen hätten von einer "umfangreichen" Haftverkürzung profitiert, teilte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez am Samstag in Caracas mit. Damit wurden binnen zwei Tagen insgesamt 80 Oppositionelle freigelassen.

