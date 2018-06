Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag ein weiteres Stück von seinen in der Vorwoche verzeichneten Verlusten erholt. Mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 12.770,75 Punkte knüpfte der Dax an die freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag an.

Gleich nach dem Handelsstart war das Barometer sogar bis auf 12.846 Punkte gestiegen. Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann am Montag 0,43 Prozent auf 26.641,13 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax rückte um 0,73 Prozent auf 2815,48 Punkte vor.