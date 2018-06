Berlin (AFP) Wegen Salmonellengefahr ruft Aldi-Süd einen Eiweißriegel zurück. Kunden, die Powerriegel in der Geschmacksrichtung Himbeere und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22. Mai 2019 gekauft hätten, sollten diese zurückbringen und bekämen ihr Geld zurückerstattet, hieß es in einer Information des Discounters am Montag, die das Portal Lebensmittelwarnung.de veröffentlichte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.