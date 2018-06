Berlin (AFP) Nach dem Interview des neuen US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, mit dem ultrarechten Internetportal "Breitbart" hat das Auswärtige Amt Erklärungen von der US-Regierung gefordert. "Wir haben die US-Seite um Aufklärung gebeten, ob die Äußerungen tatsächlich in der Form so gefallen sind, wie sie wiedergegeben wurden", sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag in Berlin.

