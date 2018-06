Berlin (AFP) Deutsche Landwirtschafts- und Jagdverbände haben ihre Warnung vor einer angeblich stark wachsenden Zahl von Wölfen in Deutschland erneuert. Sie gingen von bereits mehr als tausend Tieren und einer weiteren jährlichen Zunahme um 30 Prozent aus, erklärten die in einem Bündnis zusammengeschlossenen Organisationen am Montag im Vorfeld der nächsten Umweltministerkonferenz ab Mittwoch in Bremen.

