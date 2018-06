Tuttlingen (AFP) In Baden-Württemberg ist ein betrunkener Autofahrer nach einem Anruf beim Pannendienst in seinem Wagen eingeschlafen und von der Polizei geweckt worden. Der 25-Jährige rief die Nothelfer am frühen Sonntagmorgen wegen einer Reifenpanne zu einer Tankstelle in Besenfeld, wie die Polizei in Tuttlingen am Montag mitteilte. Der Mitarbeiter des Pannendiensts fand ihn demnach schlafend im Auto und alarmierte die Polizei, weil es nach Alkohol roch.

