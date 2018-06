Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Vorschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für eine Reform der Union positiv aufgenommen. "Wir begrüßen die Ideen von Kanzlerin Merkel, die Einheit und Fähigkeit der EU-27 zu stärken, in einer unsicheren und instabilen Welt zu handeln", sagte der Sprecher von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Montag in Brüssel. Dabei seien Merkels Ideen für die Reform der Eurozone aus Kommissionssicht "ein Parameter für eine Einigung in den wichtigen Fragen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.