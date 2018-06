Warendorf (AFP) In einer Lagerhalle im nordrhein-westfälischen Beckum haben Polizisten einen Cannabiszucht mit etwa 1100 Pflanzen entdeckt. Die Plantage sei durch einen eigenen Dieselgenerator mit Strom versorgt worden, teilten die Beamten am Montag in Warendorf mit. Ermittler beobachteten die Halle und nahmen einen 30-jährigen Verdächtigen fest. Ein Richer ordnete Untersuchungshaft an.

