Freiburg (AFP) An einem Autobahnparkplatz in Baden-Württemberg haben am Wochenende Eltern ihre achtjährige Tochter vergessen. Am Samstagnachmittag habe eine Frau die Polizei darüber informiert, dass ein Mädchen auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 bei Neuenburg ihre Eltern suche, teilte die Polizei Freiburg am Montag mit. Kurz darauf hätten sich auch die Eltern des Kinds gemeldet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.