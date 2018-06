Mainz (AFP) Ermittlern ist ein Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelungen. Bereits Anfang des Jahres wurden sieben Tatverdächtige festgenommen und knapp 650 Kilogramm unterschiedlicher Drogen beschlagnahmt, wie das Landkriminalamt Rheinland-Pfalz, die Staatsanwaltschaft Koblenz und der Zoll am Montag in Mainz mitteilten. Dabei handelte es sich demnach um die größte Menge der vergangenen Jahre in Rheinland-Pfalz und sogar die größte LSD-Beschlagnahme in Deutschland.

