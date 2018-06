Hamburg (AFP) Vor Beginn der Justizministerkonferenz hat sich Hessens Ressortchefin Eva Kühne-Hörmann (CDU) für einen Tabubruch bei der Verfolgung von Kinderpornografie ausgesprochen. Die Justizministerin will Ermittlern erlauben, echte Missbrauchsbilder ins Darknet zu stellen, um nicht aufzufallen, wie der "Spiegel" am Montag berichtete. So könnten Hintermänner zunächst in Sicherheit gewogen und später überführt werden.

