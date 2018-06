Berlin (AFP) FDP-Chef Christian Lindner hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für das Zeitungsinterview vom Wochenende zu ihren europapolitischen Vorstellungen kritisiert. Es sei "im Stil nicht angemessen", dass Merkel ihre Vorstellungen für ein solch wichtiges Thema zuerst über die Medien verbreite, sagte Lindner am Montag in Berlin. Vielmehr solle die Kanzlerin ihre Vorschläge in einer Regierungserklärung darlegen.

