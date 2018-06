Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die Personalnot in der Pflege lindern und den Beruf attraktiver machen - doch selbst die Einkommen von Fachkräften liegen deutlich unter dem Mittelwert für alle Beschäftigte in Deutschland. Wie eine am Montag veröffentlichte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ergab, sind die Brutto-Stundenlöhne examinierter Altenpflege-Kräfte mit im Schnitt 14,24 Euro und in der Krankenpflege mit 16,23 Euro niedriger als der Mittelwert für alle Beschäftigten in Deutschland von 16,97 Euro.

