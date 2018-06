Berlin (AFP) Mit scharfen Worten hat SPD-Vize Torsten Schäfer-Gümbel die neuen Äußerungen von US-Botschafter Richard Grenell kritisiert. "Europas Bürgerinnen und Bürger lassen sich von einem Trump-Vasallen nicht sagen, wie sie wählen sollen", schrieb Schäfer-Gümbel am Montag über den Kurzbotschaftendienst Twitter. "Ein US-Botschafter, der sich derart in demokratische Auseinandersetzungen einmischt, ist einfach fehl am Platz."

