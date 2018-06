Berlin (AFP) Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, will die Konservativen in Europa stärken. In einem am Sonntag veröffentlichten Gespräch mit dem ultrarechten Internetportal "Breitbart" in London sagte der Diplomat: "Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, unbedingt stärken." Nach seiner Wahrnehmung seien Konservative im Aufwind angesichts der "gescheiterten Politik" der Linken. Es gebe "eine Menge Arbeit".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.