Berlin (AFP) Das Bundesverkehrsministerium will Elektro-Lkw mit jeweils bis zu 40.000 Euro fördern. Wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte, stellt es insgesamt zehn Millionen Euro jährlich bis Ende 2020 für die Förderung für den Kauf von Gas-, Brennstoffzellen-, oder batteriebetriebenen Lastwagen zur Verfügung. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, begrüßte die Förderrichtlinie, forderte aber eine Aufstockung der Mittel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.