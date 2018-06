Peking (AFP) China hat mit "Bedauern" auf die Beschwerde der EU gegen die Volksrepublik bei der Welthandelsorganisation WTO reagiert. Die chinesische Regierung habe dem Schutz geistigen Eigentums immer große Wichtigkeit beigemessen und viele wirkungsvolle Maßnahmen getroffen, um die Rechte und Interessen einheimischer und ausländischer Inhaber zu schützen, erklärte das chinesische Handelsministerium am Sonntag in Peking. Die EU hatte das Verfahren am Freitag eingeleitet.

