Berlin (dpa) - Familien in Deutschland sollen ab kommendem Jahr mehr Geld in der Tasche haben und um insgesamt 9,8 Milliarden Euro im Jahr entlastet werden. Das sieht ein Entwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor, der heute in die Abstimmung mit den anderen Ministerien der Bundesregierung ging. Am 27. Juni soll das Familienpaket vom Kabinett beschlossen werden. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60 000 Euro wird im kommenden Jahr um 9,36 Prozent entlastet, in Geld würde das 251 Euro im Jahr mehr bedeuten.

