Gelsenkirchen (dpa) - Der Fußball und das gute Wetter sorgen bei deutschen Bierbrauern derzeit für Jubelstimmung. "Wir hatten im Mai den besten Monat in der Geschichte unserer Brauerei", sagte Krombacher-Sprecher Franz-Josef Weihrauch der Deutschen Presse-Agentur. 650 000 Hektoliter habe das größte deutsche Brauunternehmen im Mai abgesetzt - so viel wie in keinem anderen Monat. Auch bei Veltins hat das Wetter die Absatzzahlen im Mai auf Rekordhöhe getrieben.

