Lüttich (AFP) Belgien hat den beiden Polizistinnen, die bei einem islamistischen Anschlag im ostbelgischen Lüttich getötet wurden, die letzte Ehre erwiesen. Zwei blumengeschmückte Leichenwagen für die 54-Jährige und ihre 44-jährige Kollegin führten am Dienstag die Trauerprozession durch Lüttich an. Neben Belgiens Regierungschef Charles Michel nahmen mehrere hundert Polizeibeamte aus dem ganzen Land an der Gedenkfeier teil.

