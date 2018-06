Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Danny DeVito (73, "Batmans Rückkehr") hat einen jungen weiblichen Fan an das Set seiner Fernsehserie gebracht - als lebensgroßen Pappaufsteller.

Die Schülerin Allison Closs hatte vor einigen Wochen für Aufsehen gesorgt, als sie sich von einem zweidimensionalen Abbild des Schauspielers zu ihrem Abschlussball begleiten ließ. Closs hatte dem Aufsteller laut US-Medienberichten sogar eine Krawatte umgebunden und eine Blume ans Jackett gesteckt.

Nun revanchierte sich DeVito bei der 17-Jährigen. "Hey Allison - Ich habe gehört, du hast Papp-Danny zum Abschlussball mitgenommen. Was für ein Zufall. Er hat Papp-Allison ins "Paddy's" mitgebracht...", schrieb DeVitos Kollege in der US-Fernsehserie "It's Always Sunny in Philadelphia", Rob McElhenney, am Dienstag bei Instagram. Dazu stellte er ein Beweisfoto. "Paddy's" ist in der Serie der Name einer Kneipe.

"It's Always Sunny in Philadelphia" spielt in der Metropole im US-Bundesstaat Pennsylvania, in dem die junge Frau zur Schule ging.

Instagram-Post von McElhenney