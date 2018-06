Wiesbaden (AFP) Rund 63.200 Jugendliche haben im Herbst 2016 eine Berufsausbildung in einem Pflegeberuf begonnen. Damit stieg die Zahl der Ausbildungsanfänger im Pflegebereich binnen einem Jahrzehnt um 43 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Von den neuen Auszubildenden waren 2016 demnach 49.200 weiblich (78 Prozent) und 14.000 männlich (22 Prozent).

