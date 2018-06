Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt will die umstrittenen Äußerungen des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, ihm gegenüber zur Sprache bringen. Dies kündigte der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in Berlin an. Grenell hatte in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal "Breitbart" gesagt, er sehe es als seine Aufgabe an, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.