Tuttlingen (AFP) Bei einem Unfall mit einem französischen Reisebus bei Freudenstadt in Baden-Württemberg sind ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt worden. Wie die Polizei in Tuttlingen am Montagabend mitteilte, war ein Kleintransporter auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen den mit einer Reisegruppe älterer Menschen besetzten Bus geprallt. Der Transporterfahrer starb, der Fahrer des Busses erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.

