Berlin (AFP) Angesichts tiefer Meinungsverschiedenheiten mit den USA besonders bei den Themen Handel und Klimapolitik ist nach Einschätzung der Bundesregierung ungewiss, ob der bevorstehende G7-Gipfel in Kanada mit einer gemeinsamen Erklärung endet. Eine gemeinsame Erklärung der großen Industrienationen sei weiterhin das Ziel, sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Dienstag in Berlin. "Ob es ein Kommuniqué gibt oder nicht, weiß ich nicht."

