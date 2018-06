Kiel (AFP) Der 29-Jährige, der am Montag durch "Allahu Akbar"-Rufe nahe des Kieler Hauptbahnhofs einen Polizeieinsatz auslöste, ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Dies sei nach Gesprächen mit einem Amtsarzt entschieden worden, erklärten die Beamten am Dienstag in der schleswig-holsteinischen Stadt. Es gebe keinen terroristischen Hintergrund, der Mann sei psychisch auffällig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.