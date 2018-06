Potsdam (AFP) AfD-Chef Alexander Gauland ist Medienberichten zufolge beim Baden in einem Potsdamer See bestohlen worden. Ein Unbekannter habe die Kleidung Gaulands entwendet, als dieser am Dienstag vergangener Woche im Heiligen See nahe seiner Potsdamer Wohnung gebadet habe, berichtete die "Märkische Allgemeine" am Dienstag. Zeugen zufolge habe der Dieb "Nazis brauchen keinen Badespaß" gerufen, bevor er verschwand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.