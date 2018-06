Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den neuen spanischen Regierungschef Pedro Sánchez in einem Telefonat nach Berlin eingeladen. In dem Gespräch vereinbarten die beiden, "dass Deutschland und Spanien weiter eng für eine Stärkung Europas zusammenarbeiten werden", wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag mitteilte. Merkel wünschte Sánchez demnach "Erfolg für seine Regierungsführung".

