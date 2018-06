Bonn (AFP) Die Nachfrage nach Stipendien und Förderprogrammen des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD) hält an. Trotz der aktuell "zunehmend instabilen Weltlage" sei die Zahl der DAAD-geförderten Auslandsaufenthalte von Studenten und Wissenschaftlern im vorigen Jahr um sieben Prozent auf fast 140.000 gestiegen, erklärte die Organisation am Dienstag in Bonn. Deutsche Bewerber habe es dabei vor allem nach Westeuropa, Nordamerika und nach Asien gezogen.

