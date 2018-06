Düsseldorf (AFP) Als erstes Bundesland hat Nordrhein-Westfalen gesetzliche Weichen für die Umsetzung der Landarztquote gestellt. Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss am Dienstag das schwarz-gelbe Landeskabinett, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mitteilte. Demnach können künftig über eine Vorabquote voraussichtlich 7,6 Prozent der Medizinstudienplätze an Bewerber vergeben werden, die sich nach ihrer Facharztausbildung für zehn Jahre zur Arbeit als Hausarzt in einer unterversorgten Region verpflichten.

