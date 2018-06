Frankfurt/Main (AFP) Der Paritätische Gesamtverband hat sich in einem Schreiben an die Innenminister von Bund und Ländern gegen die geplanten sogenannten Ankerzentren gewendet. Die Größe der Zentren sei problematisch, warnt Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider in dem Brief, aus dem die "Frankfurter Rundschau" am Dienstag zitierte. Es bestehe die Gefahr, dass die Flüchtlinge dort ihrer rechtlichen Ansprüche beraubt würden.

