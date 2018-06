Stuttgart (AFP) Bei einem Schlag gegen ein mutmaßliches Schleusernetzwerk haben Polizisten am Dienstag in Baden-Württemberg zwei Syrer im Alter von 31 und 33 Jahren verhaftet. Dem Älteren der beiden werde vorgeworfen, mehrere Syrer und Iraker nach Deutschland gebracht zu haben, teilten Staatsanwaltschaft, Bundespolizei und Polizei in Stuttgart mit. Der Jüngere habe gefälschte Ausweise vermittelt.

