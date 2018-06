Paris (dpa) - In Frankreich gehen weiter schwere Gewitter und Starkregen nieder. In der Normandie wurde am Dienstag ein Autofahrer tot in seinem Fahrzeug gefunden. Das Auto soll auf einer überfluteten Straße umgestürzt sein. Für das Département Eure gab der Wetterdienst Météo-France eine besondere Starkregen-Warnung heraus. Die Bewohner von 15 weiteren Départements in der Mitte und im Südwesten des Landes wurden wegen Gewittern zu besonderer Vorsicht aufgefordert.

