London (AFP) Die britische Regierung hat grünes Licht für den Ausbau von Europas größtem Flughafen London Heathrow gegeben. Das Kabinett in London stimmte am Dienstag für die Erweiterung um eine dritte Start- und Landebahn, wie Verkehrsminister Chris Grayling mitteilte. Die Entscheidung sei im "nationalen Interesse" getroffen worden. Das Parlament werde nun in den kommenden Tagen über das Projekt abstimmen.

