Jerusalem (AFP) Irans Ankündigung, neue Zentrifugen zur Urananreicherung herzustellen, ist in Israel auf scharfe Kritik gestoßen. Vor zwei Tagen habe der geistliche Führer Ayatollah Chamenei seine Absicht geäußert, "den Staat Israel zu vernichten", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag in einer Videobotschaft. "Gestern hat er erklärt, wie er das tun will - durch unbegrenzte Urananreicherung, um ein Arsenal von Atombomben zu schaffen."

