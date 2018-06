Rom (AFP) Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in seiner ersten Rede vor dem italienischen Senat eine "verbindliche" und "automatische" Umverteilung von Asylbewerbern in der EU gefordert. Die Regierung werde eine Überarbeitung der Dublin-Regeln verlangen, um eine "faire Verteilung der Verantwortlichkeiten" zu erreichen, sagte Conte am Dienstag in Rom. Das Thema Einwanderung sei die erste Nagelprobe für "unsere neue Form des Dialogs mit der EU".

