Rom (AFP) Italiens neuer Regierungschef Giuseppe Conte hat die Bereitschaft seines Landes zum Schuldenabbau bekräftigt. Allerdings sollten die Staatsschulden "durch Wachstum und nicht mit der Hilfe von Sparmaßnahmen" reduziert werden, sagte Conte in seiner ersten Rede vor dem italienischen Senat in Rom am Dienstag. Conte sprach sich zudem dafür aus, die Sanktionen gegen Russland zu überprüfen. "Wir werden die Initiatoren für eine Überprüfung des Sanktionssystems sein", erklärte der 53-Jährige.

