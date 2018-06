Amsterdam (dpa) - Lidl verbannt in den Niederlanden Zigaretten aus seinen Läden. Man werde als erster niederländischer Supermarkt auf den Zigarettenverkauf verzichten, heißt es in einer Mitteilung von Lidl Niederlande. Geplant sei ein "schrittweiser Abbau" des Zigarettenverkaufs, heißt es darin. Spätestens 2022 werde es in keiner niederländischen Lidl-Filiale mehr Zigaretten geben. Der Verkauf von Zigaretten sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen "und nicht mehr rentabel". In Deutschland will der Discounter Zigaretten dagegen nicht aus den Regalen nehmen.

