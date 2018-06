Singapur (dpa) - Singapur gibt zum Gipfeltreffen des US-Präsidenten Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der kommenden Woche eigene Gedenkmünzen heraus. Auf der Vorderseite ist unter der Prägung "12.06.2018 - Gipfel in Singapur" ein Handschlag der beiden Männer zu sehen, mit den jeweiligen Landesflaggen im Hintergrund. Auf der Rückseite fliegt eine Taube mit Blumen in die Höhe. Darüber steht: "Weltfrieden". Die Münzen gibt es in Nickel, Silber und Gold zu umgerechnet 23 Euro bis 882 Euro zu kaufen.

