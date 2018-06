Beirut (AFP) Bei einem Angriff der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 45 Kämpfer der syrischen Regierungstruppen getötet worden. Die Extremistengruppe habe seit dem Beginn einer Offensive am Sonntag vier Dörfer im Euphrat-Tal von den Regierungstruppen erobert, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mit. Dabei seien auch 26 IS-Kämpfer getötet worden.

