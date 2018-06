Frankfurt/Main (dpa) - Deutlich anziehende Technologiewerte haben den deutschen Aktienmarkt beflügelt. Der anfangs noch im Minus liegende Dax zog im Tagesverlauf merklich an und notierte am Nachmittag 0,96 Prozent höher bei 12.893,06 Punkten.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte gewann am Dienstag 0,75 Prozent auf 26.841,27 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax stieg um 1,43 Prozent auf 2855,85 Punkte auf den höchsten Stand seit 2001. Auch der europäische Branchenindex Stoxx 600 Technology erreichte ein 17-Jahres-Hoch und lag zuletzt rund 2,1 Prozent über dem Vortagesschluss. Bereits am Vorabend hatte der Tech-Sektor an der Wall Street deutlich angezogen:

Von konjunktureller Seite gab es hingegen einen Dämpfer: In der Eurozone hat sich die Unternehmensstimmung im Mai den vierten Monat in Folge eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf den niedrigsten Wert seit November 2016.

Technologiewerte wie die Papiere von RIB Software rückten um 5,5 Prozent vor. Die Aktien des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex verteuerten sich um 4,4 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar.

Die Titel des Halbleiterkonzerns Infineon erklommen ebenfalls den höchsten Stand seit Januar und gewannen an der Dax-Spitze zuletzt 3,7 Prozent. Die Aktien des Wafer-Herstellers Siltronic und des Chipausrüsters Aixtron waren mit Gewinnen von 4,6 beziehungsweise 3,2 Prozent ebenfalls stark gefragt.

Am Vorabend waren die Apple-Aktien in New York auf ein Rekordhoch von 193,42 US-Dollar gestiegen und bei knapp 192 Dollar aus dem Handel gegangen. Damit ist das weltweit teuerste Unternehmen nun rund 943 Milliarden Dollar wert.

Die Aktien von Wirecard setzten ihre Rekordrally mit einer neuen Bestmarke von 140,90 Euro fort. Wirecard dürfte von der Öffnung der Indizes der Deutschen Börse für Techwerte im September profitieren.

Am deutschen Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite wie am Vortag auf 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex stand unverändert bei 140,95 Punkten. Der Bund-Future gewann 0,43 Prozent auf 161,47 Punkte. Der Eurokurs sank auf zuletzt 1,1669 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1737 Dollar festgesetzt.