Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant einem Zeitungsbericht zufolge, den Soli für die oberen zehn Prozent der Einkommen künftig in die Einkommensteuer zu integrieren. Mit diesem Trick solle der Soli, den die große Koalition langfristig abschaffen will, eine Art "Reichensteuer" werden, berichtet die "Bild"-Zeitung am Mittwoch. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, den Soli schrittweise abzuschaffen.

