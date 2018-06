Köln (AFP) Ein breites Bündnis aus Parteien, Organisationen und Aktivisten hat das von der schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen geplante Polizeigesetz kritisiert. Die vorgesehen Verschärfungen "greifen die Grund- und Freiheitsrechte aller Menschen in Nordrhein-Westfalen umfassend an", erklärten die Initiatoren des Bündnisses "Nein zum neuen Polizeigesetz NRW" am Mittwoch in Köln.

